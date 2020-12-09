Россельхознадзор запретил поставки помидоров и перца из Армавирской области Армении

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор запрещает поставки в Россию помидоров и перца из Армавирской области Армении в связи с распространением вируса мозаики пепино. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор считает необходимым с 14 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Армавирской области Республики Армения, в целях предотвращения заноса Pepino mosaic virus и его распространения на территории Российской Федерации. Из этого региона ранее поступили зараженные овощи", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, при проведении карантинного фитосанитарного контроля в свежих помидорах из Армении, поступивших на территорию РФ, специалисты российского ведомства выявили вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus) - объект, в отношении которого службой введена временная карантинная фитосанитарная мера. Овощи имели фитосанитарный сертификат, выданный национальной организацией по карантину и защите растений Армении.

30 октября 2020 года по инициативе Россельхознадзора состоялись переговоры с Арменией, в ходе которых армянская сторона была проинформирована о сложившейся ситуации. По итогам встречи Россельхознадзор просил компетентное ведомство усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами, а также представить информацию о результатах расследования и принятых фитосанитарных мерах. На начало декабря 2020 года запрошенная Россельхознадзором информация не поступила, что может свидетельствовать о неготовности армянской системы фитосанитарного контроля обеспечить ввоз в Россию продукции, свободной от вируса мозаики пепино, говорится в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, вирус мозаики пепино может широко распространиться на территории Российской Федерации и нанести овощеводству значительный урон. В результате заражения вирусом плоды томатов, перца, баклажанов, картофеля и других овощей из семейства пасленовых теряют товарные качества (уменьшение размера плодов, происходит их неравномерное созревание, развитие мраморности и пятнистости). Заболевание очень быстро распространяется от зараженных растений на здоровые при проведении агротехнических мероприятий (таких как обрезка) и при сборе урожая.