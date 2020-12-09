Свыше 4 млрд рублей привлекли проекты акселератора "100 городских лидеров" за два года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Выпускники акселерационной программы "100 городских лидеров" смогли в течение двух лет привлечь около 4 млрд рублей в проекты, направленные на развитие комфортной городской среды и формирование умных городов. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Успешно завершившие программу команды смогли привлечь около 4 млрд рублей в свои проекты. Всего очную акселерацию прошли 53 городские команды. Еще 147 проектов из 94 городов получили онлайн-поддержку на краудсорсинговой платформе 100gorodov.ru", - сказали в пресс-службе.

В 2019 и 2020 годах в рамках программы проведено 317 городских мероприятий с участием жителей, лидерами в этом направлении стали Агидель, Волоколамск, Нижний Тагил, Полярные Зори, Сысерть и Челябинск. Созданы или находятся в процессе строительства 29 общественных пространств. Кроме того, перезапущены 23 неликвидных объекта и территории, введены в эксплуатацию пять объектов недвижимости, разработаны восемь городских мобильных приложений и 54 проекта долгосрочного развития территории.

"По сравнению с 2019 годом число участников акселератора "100 городских лидеров" в этом году увеличилось на треть. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, помимо решений и разработки среднесрочных и долгосрочных планов городские команды за довольно короткий срок - восемь месяцев - смогли запустить первый этап реализации. В целом и города, и наша акселерационная программа с успехом смогли приспособиться к новой реальности, и по итогам 2020 года мы увидели, что в России очень много конструктивно-инициативных людей, которые готовы в кратчайшие сроки реализовывать качественные городские проекты в абсолютно разных условиях", - сказала руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева, слова которой привела пресс-служба.

Центр городских компетенций АСИ создан в июле 2018 года. Структура занимается акселерацией проектов городского развития на территории России, а также выявлением передовых практик, имеющих потенциал к масштабированию. С 2019 года Центр реализует акселерационную программу "100 городских лидеров", в целевом отборе которой приняли участие заявки из более 200 населенных пунктов с общей численностью 58,5 млн человек, что составляет почти 40% населения России.