Мишустин считает возможным "взрывной спрос" на российские вакцины от коронавируса

"Конечно, возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса", - сказал премьер в среду на форуме "Сделано в России - 2020". Он уточнил, что российские власти планируют в первую очередь обеспечить вакциной граждан России.

Мишустин отметил, что, несмотря на дополнительные ограничения на поставки товаров из-за рубежа, которые вводятся во многих странах в последние месяцы, есть и обратная тенденция. По его словам, в ряде стран закупки, наоборот, выросли. Объясняется это необходимостью создания экстренных резервов. Поэтому, добавил премьер, на многих направлениях список потенциальных поставщиков расширялся быстрее.

"Есть целый ряд отраслей, которые сумели воспользоваться открывшимися возможностями", - констатировал Мишустин, приведя в пример российских аграриев. По его данным, рост экспорта продукции АПК за 10 месяцев 2020 года превысил 15%. Также есть положительная динамика в поставках фармацевтических компаний, предприятий легкой промышленности, металлургии, производства пластмасс и ряда других сфер. "Рассчитываем на прирост и в других секторах, в том числе и в сфере IT-индустрии", - сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что цели национальных проектов намного шире: предстоит обеспечить как можно более масштабную диверсификацию несырьевого экспорта и с точки зрения увеличения разнообразия линейки товаров и услуг, а также с точки зрения вложений в развитие производства продукции глубокой переработки.