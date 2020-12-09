Кафе в Белгородской области в Новый год и Рождество смогут работать до двух часов ночи

ТАСС, 9 декабря. Время работы ресторанов и кафе в Белгородской области, ограниченное ранее из-за пандемии до 23:00, продлят на два часа по пятницам и субботам. А в Новый год и Рождество заведения смогут работать до двух часов ночи, сообщил в среду в своем Telegram-канале врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

"Общепит в пятницу и субботу сможет работать не до 23:00, а до часа ночи. В Новый год и Рождество - до двух часов ночи. Но хочу обратить внимание, если будут нарушения противоэпидемиологических мер, вернемся к жестким ограничениям", - написал Гладков.

В конце ноября в Белгородской области заведениям общественного питания запретили работать с 23:00 до 6:00, позже региональные власти разрешили кафе и ресторанам работать в ночное время в новогодние праздники на вынос.

К 9 декабря в Белгородской области выявили 17 612 случаев заражения коронавирусом, за время пандемии в Белгородской области 14 059 человек выздоровели, 137 пациентов умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, самоизоляция для жителей старше 65 лет, ограничен прием посетителей в госорганах региона, власти рекомендовали ограничить проведение массовых мероприятий, развлекательные мероприятия ограничены до 1 февраля 2021 года.