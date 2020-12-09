ЦИК утвердил отчет о расходах бюджета на довыборы в Госдуму

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду утвердил отчет о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов в Госдуму по четырем одномандатным округам, которые прошли 13 сентября. Расходы составили около 300 млн рублей.

Отчет был одобрен на заседании совета контрольно-ревизионной службы при ЦИК 3 декабря. После утверждения на заседании комиссии документ будет направлен в Госдуму и Совет Федерации. Согласно отчету, на подготовку и проведение дополнительных выборов из федерального бюджета было выделено 338 млн 688 тыс. рублей, общие расходы составили 300 млн 149 тыс. рублей.

Основная часть средств была распределена избирательным комиссиям субъектов, которые организовывали выборы. Их расходы в общей сложности составили 291 млн 92 тыс. рублей. ЦИК РФ на исполнение своих полномочий израсходовал 9 млн 57 тыс. рублей.

"Остатки неиспользованных бюджетных средств - в размере 38,5 млн рублей. Экономия образовалась в основном в связи с совмещением с днем голосования дополнительных выборов депутатов Госдумы дня голосования на выборах в органы госвласти субъектов РФ и местных выборах, то есть двойного финансирования не допускалось, таким образом произошла экономия", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, также экономия стала возможной в связи "с сокращением расходов на оплату труда из-за уменьшения числа фактической работы в участковых избирательных комиссиях и уменьшения расходов комиссий при заключении контрактов с поставщиками". "Это доброе дело, его надо поддерживать. В соответствии с федеральным законодательством неизрасходованные средства будут до конца года возвращены ЦИК в федеральный бюджет", - отметил Булаев.

В 83 регионах РФ 13 сентября прошел единый день голосования, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование. По итогам выборов замещено более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) прошли довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц.