Мишустин призвал оказывать поддержку отечественным экспортерам на каждом этапе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Поддержка российских производителей должна оказываться на всех этапах экспорта, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"На сегодняшний день созданы важнейшие инструментарии для поддержки экспорта наших российских производителей. Товары и услуги, которые производятся в России, очень часто уникальны, и поддержка нашим производителям, конечно, должна оказываться на всех этапах экспорта", - сказал глава кабмина, осматривая в среду выставку отечественной экспортной продукции в рамках форума "Сделано в России - 2020". "Особенно это важно для того, чтобы <...> преодолеть барьеры, которые так или иначе - от правил ВТО до национальных соответствующих правил - которые есть в странах", - добавил он.

По словам премьера, элементы и инструментарии Российского экспортного центра в этом очень сильно помогают. "Очень важно, чтобы мы продолжили эту работу", - подчеркнул он.

​​Мишустин поручил правительству сформулировать предложения по дополнительной поддержке несырьевого экспорта. Он напомнил, что кабмин создал Совет несырьевых экспортеров, и в его состав вошли как сами бизнесмены, так и представители деловых объединений. Премьер выразил надежду на то, что на первом заседании совета, которое состоится в рамках форума "Сделано в России - 2020", "правительством и бизнесом будут подготовлены предложения по повышению конкурентоспособности российской несырьевой неэнергетической продукции, развитию и совершенствованию делового климата".

Мишустин также добавил, что на форуме планируется обсудить новые стратегии выхода российских несырьевых компаний на иностранные рынки, настройку системы господдержки экспортеров, развитие цифровых сервисов.

"Прошу членов правительства, которые сегодня принимают участие в работе форума, внимательно выслушать пожелания экспортеров и по итогам сформулировать предложения для решения их проблем и всяческой помощи, которая необходима", - сказал Мишустин.