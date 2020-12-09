Utair откроет в декабре рейсы из Сургута в Белгород, Сочи и Ростов-на-Дону

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair сообщила об открытии в декабре трех новых рейсов из Сургута - в Белгород, Ростов-на-Дону и Сочи.

Перелеты в Белгород, отметила пресс-служба перевозчика, стартуют 10 декабря, они будут осуществляться по четвергам, стоимость билетов - от 5 185 рублей. Рейсы в Ростов-на-Дону назначены на среду, начало полетов запланировано на 9 декабря. В Сочи авиакомпания будет летать по воскресеньям с 13 декабря. Стоимость билетов в Сочи и Ростов-на-Дону также начинается от 5 185 рублей.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в РФ после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.