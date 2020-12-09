Артемьев продолжит сотрудничество с ФАС на новой должности

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Помощник председателя правительства РФ Игорь Артемьев заявил, что продолжит на новой должности сотрудничество с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), в том числе по вопросам законодательных инициатив, которые ФАС готовила длительное время. Об этом он заявил в ходе форума "Биржевой товарный рынок".

"Конечно, мне очень хотелось бы доделать и помочь новому руководству ФАС доделать те большие законы, указы президента, которые мы готовили в течение долгого времени. Я имею в виду прежде всего пятый антимонопольный пакет, закон об основах тарифного регулирования и, конечно, проект указа президента о национальном плане развития конкуренции до 2025 года", - заявил он.

По словам Артемьева, он имеет соответствующее поручение председателя правительства продолжать эту работу. "Есть другие задачи безусловно. Поставлена задача по социально-экономическому развитию регионов, я должен работать и с губернаторами, помогать и губернаторам, в первую очередь, и аппарату правительства готовить соответствующие решения по регионам. Очень важно, что будущий год будет еще и политизированным весьма и весьма, пройдут выборы в Госдуму, пройдут выборы губернаторов очень многих, поэтому это тоже одна из моих задач", - добавил Артемьев.

"А вообще, работа помощника - она в этом случае является более широкой с точки зрения обзора вопросов. В каком-то смысле то, что я вырвался за пределы ФАС, имеет оборотную положительную сторону, поскольку я могу поглядеть на вопросы экономики уже не только через призму задач, которые стоят перед Федеральной антимонопольной службой, но через призму задач, которые стоят перед правительством РФ, за что я председателю правительства очень благодарен", - подчеркнул помощник премьер-министра.

11 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Артемьева, возглавлявшего 16 лет Федеральную антимонопольную службу (ФАС), помощником председателя правительства. На должность главы ФАС премьер-министр назначил Максима Шаскольского, ранее занимавшего должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.