Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся к берегам Калининградской области

ТАСС, 9 декабря. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", который ранее назывался одним из возможных достройщиков газопровода "Северный поток - 2", вернулся в российские воды и встал на рейд у берегов Куршской косы. Об этом этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

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Утром 5 декабря сообщалось, что "Академик Черский" приблизился к предполагаемой точке продолжения строительства газопровода "Северный поток - 2", 8 декабря, по данным MarineTraffic, судно отошло от предполагаемой точки продолжения строительства трубопровода и развернулось на северо-восток.

Вместе с "Академиком Черским" к берегами Калининградской области вернулись и российское судно снабжения "Умка", которое используется для доставки труб с берега, а также российское судно многоцелевого назначения "Финвал".

Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток - 2", также находится в российских водах - у берегов Балтийска.

На данный момент в районе предполагаемой точки завершения строительства "Северного потока - 2" находится судно снабжения для "Северного потока - 2" - "Балтийский исследователь".

Трубоукладочная баржа "Фортуна", которая будет вести работы по трубопроводу "Северный поток - 2" в районе мелководья Алдергрунд, в настоящее время находится в Балтийском море, неподалеку от германского порта Висмар.