Робот "Ровер" будет доставлять заказы из "Лавки" в Москве и Иннополисе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" начал доставлять в Москве и Иннополисе заказы из "Лавки" с помощью робота "Ровера". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Пользователи "Яндекс.Еды" в Москве и Иннополисе теперь могут выбрать беспилотную доставку из ресторанов, - сообщили в компании. - Заказ привезет робот-доставщик "Яндекс.Ровер".

Управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян на инвестиционном форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!" в конце октября объявил, что "Яндекс" начал тестировать доставку заказов из одной из локаций "Лавки" при помощи робота-курьера.

По информации компании, в Москве доставкой роботом уже могут воспользоваться посетители и сотрудники расположенного у метро "Белорусская" комплекса зданий "Белая площадь". В этом деловом квартале расположены кафе, рестораны, офисы крупных российских и иностранных компаний. Зона беспилотной доставки в дальнейшем будет расширяться.

Использование "Роверов" для горожан абсолютно бесплатно. Они могут сделать заказ в ресторане и выбрать беспилотную доставку в приложении "Яндекс.Еда" или в городском Telegram-боте. Кроме того, в приложении можно посмотреть статус заказа и местоположение робота. Чтобы забрать заказ, нужно будет открыть крышку робота, сделать это может только получатель со своего смартфона. В случае, если свободного робота не найдется, заказ привезет курьер.

"Роверы" также появились в городе Иннополис под Казанью. Здесь они не просто работают с отдельными ресторанами, а становятся частью городской инфраструктуры. Роботы уже возят из ресторанов заказы, а в будущем подключатся к иным задачам, станут помогать жителям с повседневными делами.

О роботе

"Яндекс.Ровер" - робот-курьер для перевозки небольших грузов. Робот полностью автономен: сам планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия. Он способен ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода, может работать и летом, и зимой и выполнять заказы в разных погодных условиях.