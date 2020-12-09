В МГТУ имени Баумана не видят причин для отказа от поставки софта дистрибьютором Microsoft

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. МГТУ имени Н. Э. Баумана не видит причин в отказе со стороны компании "СофтЛайн Трейд", являющейся официальным дистрибьютором американской компании Microsoft Corporation, от участия в тендерных процедурах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза в среду.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что вуз получил письмо с отказом от "СофтЛайн Трейд", в котором сообщается, что компания не сможет участвовать в тендерах, проводимых "военными конечными пользователями". Это связано с новыми экспортными ограничениями, введенными правительством США летом 2020 года против России, Китая и Венесуэлы.

"На текущий момент университет выполнил все обязательства по проведению необходимых процедур для осуществления очередного платежа согласно действующему соглашению. Однако мы столкнулись с отказом официальных дистрибьюторов Microsoft в России от участия в тендерных процедурах. Конкурсные процедуры были дважды признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок", - сообщил представитель вуза.

Соглашение с компанией

Как пояснили в вузе, между МГТУ имени Н. Э. Баумана и компанией Microsoft Corporation в 2018 году заключено трехлетнее соглашение, срок действия которого заканчивается в 2021 году. По условиям данного соглашения университет обязуется проводить ежегодные платежи за предоставление доступа к лицензионным программным продуктам, используемым для обучения.

При этом "СофтЛайн Трейд" мотивировал свой отказ тем, что Microsoft не принимает заказы для конечных пользователей, "идентифицируемых как субъекты, в отношении которых им запрещена поставка товара и оказание услуг без экспортной лицензии Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США". В соответствии с правилами экспортного контроля США любая организация США, желающая экспортировать свой товар или услугу, должна проверить, не находится ли конечный пользователь продукции в Сводном списке проверки, пояснили в пресс-службе вуза.

"МГТУ им. Н.Э. Баумана отсутствует в Сводном списке проверки, то есть, в соответствии с Правилами экспортного контроля США, поставки в университет любой продукции не ограничены", - пояснили в вузе.

Оснований нет

Вуз также сделал запрос в американскую юридическую компанию Jacobson Burton Kelley PLLC, консультирующую в том числе по вопросам правил экспортного контроля США. Партнер компании Дуг Джейкобсон ответил, что проверил различные списки ограничений, которые ведет правительство США, МГТУ имени Баумана не входит в список организаций BIS, список OFAC SDN или любой другой список. В связи с этим "не должно быть никаких проблем с получением программных продуктов массового рынка от Microsoft, поскольку в США нет требований к экспорту или реэкспорту таких продуктов в Россию", привела пресс-служба его слова.

"В настоящий момент российский Microsoft вышел на связь. Решения еще нет, но диалог начался", - добавили в вузе.

"Правительства формируют требования по экспортному контролю в отношении определенных продуктов и услуг. Microsoft тщательно изучает обновленные и существующие требования экспортного контроля, чтобы удостовериться в том, что наше соответствие установленным требованиям и нормам не отражается на заказчиках сверх требуемого законом", - сказал представитель Microsoft в ответ на запрос ТАСС.