ТАСС, 9 декабря. Компания Peloton и Microsoft разработали цифровую платформу для анализа данных о нефтяных скважинах и добыче, говорится в сообщении Peloton.

Платформа сочетает в себе инструменты для одновременного анализа данных о жизненном цикле скважин, производственных данных и управлении земельными участками. Это позволяет значительно оптимизировать операции и достигать экономии от масштаба, отметила компания.

Технология разработана с использованием платформы Microsoft Azure.

"Microsoft Azure помогает Peloton предоставлять решения для управления данными. Программные решения Peloton для управления жизненным циклом скважин, работающие на базе Azure, оптимизируют сбор, интеграцию и совместное использование ключевых данных, что приводит к быстрому принятию обоснованных решений", - сказал директор практики энергетической промышленности Microsoft Ува Эйрхьявбере, слова которого приводятся в сообщении.