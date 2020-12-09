Мишустин: региональный экспортный стандарт 2.0 к 2024 году должен заработать по всей РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Региональный экспортный стандарт 2.0 к 2024 году планируется внедрить во всех российских регионах. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду на форуме "Сделано в России - 2020".

"Внедряется так называемый Региональный стандарт 2.0. В течение прошлого года эту систему тестировали в 11 субъектах РФ, а уже в следующем году она появится в 40 регионах и к 2024 году, надеюсь, что повсеместно", - сказал Мишустин. Премьер подчеркнул, что "это крайне важный элемент создания экспортной инфраструктуры". Он включает в себя и разработку стратегии развития региона в этой сфере, обучение управленческой команды, привлечение деловых кругов, развитие электронной торговли и подготовку кадров на базе местных учебных заведений, а также целый ряд других важнейших мероприятий.

Мишустин также напомнил, что две недели назад заработала подготовленная Российским экспортным центром (РЭЦ) комплексная цифровая платформа "Одно окно" для поддержки экспортеров. Она обеспечит бизнесу онлайн-доступ из одной точки к государственным услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. "Теперь экспортер может подать онлайн-заявку на подтверждение нулевой ставки НДС или направить заявление на участие в выставках, бизнес-миссиях и, соответственно, получить сертификат свободной продажи, который подтверждает, что товар произведен в соответствии с российским законодательством и может свободно обращаться на территории РФ. Эти и другие государственные сервисы - это первый шаг к внедрению безбумажного документооборота для экспортеров, реальная экономия времени, сил для наших предпринимателей", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, важно, что РЭЦ продолжает наращивать линейку цифровых сервисов, которые нацелены на повышение конкурентоспособности российских экспортеров на мировых рынках. "Развивать эту систему, предлагать на такой платформе и другие услуги очень важно", - добавил Мишустин, уточнив, что имеет в виду финансовые сервисы, например, страхование.

Премьер также отметил, что в настоящий момент в 82 регионах заработали центры поддержки экспорта. Их основная задача - оказать комплексную помощь малым и средним предпринимателям, которые готовы выходить на внешние рынки, но нуждаются в такой серьезной поддержке, обучить людей основам экспортной деятельности, помочь им с выбором рынков сбыта, с поиском зарубежного партнера, а также обеспечить соответствующее сопровождение экспортного контракта.

Выступая на форуме, глава правительства подчеркнул, что предстоит активнее использовать самые современные цифровые решения, удобные для экспортеров, снижать административные нагрузки на бизнес, который работает в этой сфере, внедрять комплексный подход по всему жизненному циклу. "Именно с этой целью мы существенно увеличили финансирование мероприятий, которые запланированы в рамках национального проекта. Если в текущем году на поддержку экспорта было предусмотрено около 74 млрд рублей, то в федеральном бюджете на следующий год уже зарезервировано примерно 96 млрд рублей", - напомнил Мишустин.