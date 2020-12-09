В Приднестровье поступила финансовая помощь России для доплат пенсионерам

КИШИНЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Очередной транш финансовой помощи из России, который позволит продолжить ежемесячные доплаты к пенсиям в размере около 10%, поступил в Приднестровье. Об этом сообщает в среду пресс-служба президента непризнанной республики Игоря Красносельского.

"Средства предназначены для доплат пенсионерам. Размер выплаты остался прежним - 150 приднестровских рублей ($9,3). Деньги должны быть выданы получателям до наступления новогодних каникул", - говорится в сообщении.

Эти доплаты в регионе получают с 2008 года порядка 146 тыс. человек. По данным фонда социального страхования Приднестровья, размер пенсий колеблется в регионе от минимальных 660 приднестровских рублей (примерно $41) до 1 655 рублей ($103) при максимальном стаже и коэффициенте. Российский гуманитарный проект по поддержке Приднестровья был запущен после обращения депутатов от приднестровской партии "Обновление" к российской Госдуме.