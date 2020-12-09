Совкомбанк разместил биржевые облигации объемом 10 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Совкомбанк разместил биржевые облигации серии БО-П03 общим объемом 10 млрд рублей по ставке 6% годовых. Об этом говорится в сообщении банка. Срок обращения облигаций выпуска составляет один год, бумаги имеют квартальные купоны.

Книга заявок по выпуску была открыта 2 декабря 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6% - 6,10% годовых, что соответствует доходности 6,14% - 6,24% годовых. Финальная ставка первого купона была зафиксирована на уровне 6% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,14% годовых, сообщили в банке.

Высокий интерес со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с не менее 5 до 10 млрд рублей. Всего в книгу заявок было подано более 29 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании, а также заявки брокерских компаний, представляющих частных инвесторов.

Также отмечается, что размещение биржевых облигаций было проведено при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Облигации размещались в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400963B001P02E от 17.07.2017.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговое агентство "АКРА" присвоило выпуску биржевых облигаций кредитный рейтинг "A+(RU)". Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской биржи.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Участник торгов биржи, выполняющий функции продавца, - Совкомбанк.