Пять резидентов "Сколково" представили разработки в ходе бизнес-миссии фонда в КНР

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пять резидентов "Сколково" представили свои проекты в рамках бизнес-миссии фонда в КНР. Среди разработок были продемонстрированы, в частности, платформа для анализа медицинских изображений с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) и мобильное приложение для проверки наличия злокачественных заболеваний кожи, сообщила в среду пресс-служба "Сколково".

"Завершилась вторая в уходящем году бизнес-миссия фонда "Сколково" в Китай. Главный итог миссии - интенсификация российско-китайского сотрудничества в области ИИ. Свои разработки представили пять резидентов фонда "Сколково". Стартапы представили свои проекты технологическим лидерам китайского рынка, особый интерес к разработкам российских инновационных компаний проявили эксперты Alibaba", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания МЦКТ представила облачную платформу QBoard для квантовых вычислений Российского квантового центра, "Навигационные решения" - функциональный инструмент для навигации внутри помещений, "Интеллоджик" - программную платформу для анализа медицинских изображений с помощью технологий искусственного интеллекта, "АИМЕД" - мобильное приложение для проверки наличия злокачественных заболеваний кожи и "Сайберия" - систему помощи принятия решения для анализа медицинских изображений с помощью технологии машинного обучения нейронных сетей для врачей-рентгенологов.

Мероприятие прошло в рамках реализации международной программы "Глобальный вызов - искусственный интеллект для целей устойчивого развития". "Программа является частью нового проекта Sk[ai]Hub и проводится фондом "Сколково" для продвижения российских инновационных разработок в области ИИ и создания первой в России карты кейсов ИИ для целей устойчивого развития", - отмечается в пресс-релизе "Сколково".

Предыдущая онлайн-бизнес-миссия фонда "Сколково" в КНР состоялась в апреле и была посвящена биомедицинским технологиям. По ее итогам сколковские компании "ДРД" и "Сенсор-Тех" прошли в полуфинал конкурса бизнес-инкубатора "Дун Шэн" из технопарка "Чжунгуаньцунь", став вторыми в своих тематических подгруппах.

"Основным партнером для "Сколково" в Китае является Министерство науки и технологий КНР, мы совместно реализуем ряд программ. В то же время мы видим большой интерес китайских компаний к российскому рынку. Со "Cколково" сейчас работают такие флагманы, как Huawei, Alibaba и др. Мы проводим совместные деловые мероприятия, наши стартапы активно участвуют в акселерационных программах в Китае. Мы также готовы проводить аналогичные программы для китайских компаний, которые стремятся выйти на российский рынок", - приводит пресс-служба слова председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича.