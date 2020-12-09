Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал компанию HP на €10 млн

РИМ, 9 декабря. /ТАСС/. Управление по охране конкуренции и рынка Италии оштрафовало американскую компанию HP, производящую персональные компьютеры и принтеры, на €10 млн за недобросовестную коммерческую практику. Об этом сообщается в среду в заявлении антимонопольного управления.

В частности, ведомство установило, что с помощью встроенного во многие принтеры программного обеспечения HP собирает данные об используемых картриджах "для разработки своих коммерческих стратегий". Причем компания не уведомляет потребителей о сборе данных, отмечается в документе.

Кроме того, согласно информации регулятора, "в течение нескольких лет HP вводила значительные ограничения на использование неоригинальных картриджей во многих струйных и лазерных принтерах, продаваемых потребителям". По мнению итальянского ведомства, на упаковках данные ограничения "не были указаны должным образом".