Россельхознадзор вводит запрет на поставки помидоров и перца из одной области Узбекистана

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор вводит запрет на поставки помидоров и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана. Такое решение принято в связи с обнаружением в партии овощей вируса коричневой морщинистости плодов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения указанного объекта на территории РФ Россельхознадзор с 11 декабря 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию плодов томатов и перца из Кашкадарьинской области Республики Узбекистан", - говорится в сообщении. Распространение указанного заболевания может нанести серьезный ущерб овощеводству. Вирус может вызывать потерю до 70% урожая, добавили в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, при проведении карантинного фитосанитарного контроля плодов томатов, поступивших на территорию Российской Федерации от узбекского производителя OOO "Sunny Land Export" (Кашкадарьинская область) в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Национальной организацией по карантину и защите растений Республики Узбекистан (НОКЗР Узбекистана), Россельхознадзором был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) - объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз томатов и перцев в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата из двух других регионов Узбекистана, в том числе с 26 ноября - из Ферганской области; с 4 декабря - из Навоийской области.

Вирусы коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино отсутствуют в Едином перечне карантинных объектов ЕАЭС, утвержденном решением совета Евразийской экономической комиссии.

Учитывая серьезную вредоносность указанных вирусов для тепличного овощеводства России, Россельхознадзор с 27 июля 2020 года в качестве временной карантинной фитосанитарной меры ввел требование об обеспечении их отсутствия в семенах, рассаде и плодах томата и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров. Требование будет действовать до включения данных вирусов в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Одновременно с этим ведомство обратилось в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой оперативно рассмотреть вопрос о дополнении Единого перечня указанными вредными организмами.