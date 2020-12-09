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Пандемия COVID-19

В ООН прогнозируют спад в 5,6% в мировой торговле в 2020 году из-за коронавируса

По мнению авторов прогноза, это будет самое большое сокращение с 2009 года, когда спад составил 22%

ЖЕНЕВА, 9 декабря. /ТАСС/. Объем торговли товарами в 2020 году вследствие пандемии коронавируса может снизиться в мире на 5,6%, а объем торговли услугами - на 15,4%. С таким прогнозом выступила в среду в Женеве Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Согласно последним прогнозам ЮНКТАД, объем мировой торговли товарами в 2020 году может снизиться на 5,6% по сравнению с 2019 годом. Это будет самое большое сокращение с 2009 года, когда спад составил 22%", - указывают эксперты, подчеркивая, что "этот прогноз - значительно более оптимистичный, чем ожидалось несколько недель назад", когда прогнозировалось падение на 9%.

Как считают авторы прогноза, содержащегося в статистическом справочнике ЮНКТАД на 2020 год, снижение объема торговли услугами может составить в текущем году 15,4%. Подчеркивается, что это самый большой спад в этом секторе со времени начала публикации ЮНКТАД в 1990 году статистики по торговле услугами. В 2009 году, в период глобального финансового кризиса, торговля услугами снизилась на 9,5%.

По словам экспертов, "пандемия коронавируса изменила привычный бизнес в 2020 году, повысив спрос на актуальные данные об экономических последствиях COVID-19, а также повлияв на статистическое моделирование".

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Пандемия COVID-19
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