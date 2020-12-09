Минпромторг предложил перенести оплату утильсбора автоконцернами за IV квартал

МОСКВА, 9 декабря./ТАСС/. Минпромторг предлагает перенести оплату утилизационного сбора автоконцернами за IV квартал 2020 года на апрель 2021 года в рамках поддержки отрасли в условиях коронакризиса. Это следует из проекта постановления кабмина, разработанного министерством и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Реализация данной меры позволит частично решить проблему острого дефицита оборотных средств у указанных организаций и избежать угрозы просрочек по выплате заработной платы сотрудникам, а также выплатам по иным обязательным платежам в периоды вынужденного простоя крупнейших автопроизводителей в текущем году", - отмечается в пояснительной записке к документу.