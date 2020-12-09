В OMV объяснили, почему работы по "Северному потоку - 2" в водах ФРГ продолжат в декабре

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Германские регуляторы согласовали продолжение прокладки "Северного потока - 2" на декабрь, поскольку в январе это будет невозможно из-за природного фактора. Об этом сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле, выступая в среду на российско-германской экономической конференции.

"Я знаю, что работы по прокладке труб будут вестись в германских водах в этом декабре, так как с января в немецких водах нужно учитывать фактор флоры и фауны, и прокладку нельзя будет продолжить", - сказал он.

Он сказал, что не посвящен во все детали процесса и рекомендовал обращаться за подробностями к оператору. "Но мы видим, что в портах Зассница и Мукрана наблюдается активность по погрузке труб, заметная подготовка к продолжению работ. Как это будет происходить и какая будет скорость, я пока еще сказать не могу", - добавил он.

Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии 1 декабря сообщило, что согласовало работы в немецких водах с 5 по 31 декабря.

О проекте и американских санкциях

Во вторник Палата представителей Конгресса США проголосовала за ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Соответствующие односторонние меры содержатся в проекте американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), аналогичное голосование должно пройти в Сенате. Президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать документ, поскольку в его тексте отсутствует пункт об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал возможное расширение США санкций против "Северного потока - 2" проявлением недобросовестной конкуренции и заверил, что Москва сделает все для защиты своих интересов.

В Германии неоднократно заявляли, что экстерриториальные санкции США незаконны. "Северный поток - 2" правительство ФРГ считает экономическим проектом, одновременно с этим требует, чтобы роль транзитера российского газа сохраняла Украина. Германия нуждается в больших объемах газа, поскольку отказывается от угольной и атомной энергетики.