ФАС попросили возбудить дело в отношении Google из-за произвольных блокировок на YouTube

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением о нарушении Google антимонопольного законодательства из-за произвольных блокировок на YouTube (принадлежит Google), сообщается на сайте РОЦИТ .

В организации подчеркивают, что YouTube - лидер среди платформ социального сетевого видеохостинга, ежемесячно его посещает более 1,9 млрд авторизованных пользователей. Сервис является вторым по популярности сайтом в мире. Есть все основания считать, что Google занимает доминирующее положение и на российском рынке, указывают в РОЦИТ.

"Действующие условия соглашения между Google и пользователями позволяют американской компании произвольно ограничивать любой аккаунт - основания для блокировки или удаления предусматривают практически неограниченное право YouTube действовать по своему усмотрению. При этом процедура апелляции практически не регламентирована и не позволяет эффективно восстановить заблокированный аккаунт. На практике блокируются каналы (аккаунты) различного содержания и направленности, зачастую без предупреждения и без обоснования блокировки", - поясняют в РОЦИТ.

По мнению организации, "безальтернативные условия соглашения", позволяющие Google блокировать любой аккаунт на YouTube, а также действия по произвольной блокировке аккаунтов и каналов нарушают права неограниченного круга пользователей сервиса, а также ограничивают конкуренцию, приводя к сокращению хозяйствующих субъектов.

"Указанная практика компании Google содержит признаки запрещенного законодательством о защите конкуренции злоупотребления доминирующим положением. РОЦИТ просит ФАС России возбудить в отношении компании Google дело о нарушении антимонопольного законодательства, признать компанию злоупотребившей доминирующим положением и выдать предписание о прекращении нарушения", - отмечается в заявлении.

ТАСС попросил Google прокомментировать эту информациию.