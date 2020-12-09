Госдума приняла закон о системе "Одно окно" во внешней торговле

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон о создании системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности. Документ инициирован правительством.

Закон направлен на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли путем создания и обеспечения функционирования информационной системы "Одно окно", говорится в пояснительной записке.

Также речь идет об организации взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, органами и агентами валютного контроля и с другими организациями в электронной форме по принципу "Одного окна".

Закон возлагает функции оператора системы на АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в порядке, устанавливаемом правительством. В рамках развития и поддержки экспорта документ предусматривает участие РЭЦ в обеспечении информационного взаимодействия системы "Одно окно" с механизмом "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, созданного в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Сервис позволит из одной точки доступа, которой станет "личный кабинет" экспортера, запрашивать в электронном виде без личного взаимодействия полный перечень услуг и функций органов государственной власти, в том числе контролирующих органов, РЭЦ и иных организаций в сфере экспортной деятельности, снизить трудозатраты, сократить количество бумажных документов. "Одно окно" также поможет экспортерам сформировать свой цифровой профиль, круглосуточно подавать заявки на предоставление услуг, получить доступ к аналитике и квалифицированной поддержке специалистов по различным аспектам.

Закон, предполагающий создание системы "Одного окна" во внешней торговле, направлен на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли. Система призвана облегчить взаимодействие участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, органами и агентами валютного контроля, а также иными организациями в соответствии с их компетенцией.

Поправки ко второму чтению

При подготовке ко второму чтению документа были приняты во внимание замечания Банка России, которые касались нераспространения предусмотренных законом обязательных требований по валютному контролю на финансовые организации. Как говорил ранее на заседании комитета Госдумы по финрынку замглавы Минфина РФ Антон Дроздов, в части валютного регулирования обязанности для некредитных организаций нет, а в части других возможностей "Одного окна" некредитные организации будут также иметь возможность пользоваться всеми остальными возможностями этого сервиса.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года за исключением отдельных положений.