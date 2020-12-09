Рослесхоз приступил к созданию новой информационной системы лесного комплекса

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Рослесхоз начал работу по выстраиванию архитектуры новой информационной системы лесного комплекса, которую к 2023 году поручил создать президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что она придет на смену прежней системе ЛесЕГАИС, что потребует внесение изменений в Лесной кодекс РФ. Об этом во время дискуссии "Трансформация рынка леса - президентский взгляд", которая состоялась в среду в рамках пятого международного форума "Биржевой товарный рынок", сообщил заместитель руководителя Рослесхоза Иван Советник.

"Сейчас работа по выстраиванию архитектуры и контура этой системы только началась. Пока есть мнение, что до 2023 года будет работать ЛесЕГАИС, мы ее модернизируем, и она будет работать. А после 2023-го нам видится, что в лесном хозяйстве мы запустим принципиально новую федеральную государственную информационную систему, которая будет фактически в основании государственного лесного реестра осуществлять весь спектр опций, связанных с теми полномочиями, теми функциями, теми процессами, которые идут в лесном хозяйстве", - сказал Советник.

По его словам, система в первую очередь будет нацелена на отслеживание древесины на всех этапах до реализации ее за рубеж либо до производства.

"Конкретное наполнение этой системы будет закреплено в Лесном кодексе. В ноябре месяце группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации внесли соответствующий законопроект, сейчас он активно дорабатывается, Николай Петрович Николаев (председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям - прим. ТАСС) проводит серию совещаний с федеральными округами, по итогам которых будут выработаны конкретные предложения, и уверен, что выйдут поправки в Лесной кодекс, которые будут содержать всю конфигурацию норм, посвященных этой системе и всей цепочке действий, начиная от государственных услуг, заканчивая прослеживаемостью древесины", - добавил Советник.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил до 1 января 2023 года ввести в эксплуатацию в постоянном режиме информационную систему лесного комплекса, которая позволит обеспечить прослеживаемость древесины от ее заготовки до производства продукции.