В Коктебеле начали строительство новых очистных сооружений

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Строительство нового канализационного коллектора и очистных сооружений (КОС) началось в поселке Коктебель под Феодосией, сообщается в среду на официальной странице правительства Крыма во "ВКонтакте".

"В Коктебеле стартовали работы по строительству канализационного коллектора и очистных сооружений. Производительность КОС составит 5 тыс. куб. м в сутки с перспективным развитием до 10 тыс. куб. м в сутки", - говорится в сообщении.

На сайте Минстроя Крыма уточняется, что на первом участке по строительству самотечных коллекторов на сегодняшний день обустроено 200 м траншеи, 120 м труб уложено, 40 м труб смонтировано на бровке траншеи. На втором участке ведется подготовка основания для укладки труб, обустроено 120 м траншеи. На участке строительства канализационных очистных сооружений проводится монтаж ограждения стройплощадки и обустраивается штаб. Снято 1500 кубометров плодородного слоя грунта. Также подрядчик завозит на объект инертный материал для подъема уровня площадки. На участке выполняется перенос водоносящей балки "Янтык".

Как отметил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов, строительство ведется в соответствии с графиком производства работ. "Задействовано 17 единиц техники и завезено 1100 м трубы", - приводятся в сообщении слова министра .

Ранее сообщалось, что в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя на коктебельские (КОС) выделено порядка 1,5 млрд рублей. Завершить строительство планируется в 2023 году.

О реконструкции КОС

Глава Крыма Сергей Аксенов в сентябре 2019 года сообщал, что все канализационно-очистные сооружения (КОС) курортов Южного берега Крыма будут реконструированы до конца 2022 года. На 12 основных объектов в федеральной целевой программе по развитию Крыма заложено около 11,5 млрд рублей. В следующем году начнется реконструкция 11 из них.

ФЦП развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, она будет действовать до 2024 года. Согласно проекту федерального бюджета, ассигнования на ФЦП в 2021 году составят 76,12 млрд рублей, в 2022 году - 82,26 млрд рублей, в 2023 году - около 150,1 млрд рублей. На 2024 год финансирование планируется в размере почти 150 млрд рублей.