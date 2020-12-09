Власти Петербурга считают, что запрет на работу кафе в Новый год не приведет к их закрытию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Запрет на работу ресторанов, баров и кальянных с 30 декабря по 3 января не приведет к их закрытию. Такое мнение высказал в среду заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в эфире программы "Время покажет" на Первом канале .

"Пять тысяч заведений - больше половины [от всех заведений общепита города]. Естественно, такой угрозы, что пять тысяч заведений закроются - нет. На четыре дня мы закрываем практически весь общепит, кроме работы навынос, доставки. Это четыре дня, это не приведет к закрытию", - сказал Ситов.

По его словам, меры о закрытии ресторанов в новогодние праздничные дни рассматривались, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора и городских эпидемиологов. "Действительно, одновременно на чаше весов существует такая опасность [собраний людей в квартирах], но, все же, мы понимаем - я вернусь к ночным вечерним часам работы, когда основной заработок общепита - это алкоголь - там идут контакты более тесные, с более широким кругом людей, чем дома", - сказал Ситов.

Представитель комитета также отметил, что на текущей и следующей неделях назначены совещания с представителями ресторанного и туристического бизнеса, попадающих под ограничительные меры.