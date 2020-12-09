Карелия в 2020 году увеличит продажу древесины через биржу более чем в два раза

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 декабря. /ТАСС/. Объем продаж древесины государственным предприятием "Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов", подведомственный Министерству природных ресурсов и экологии Карелии, через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПб МТСБ) в 2019 году составил 11 тыс. кубометров, а по итогам 2020 года достигнет уровня 26-27 тыс. кубометров. Об этом в ходе дискуссии на V ежегодном международном форуме СПб МТСБ сообщил заместитель министра республиканского ведомства Сергей Шарлаев.

"Мы уже с 2019 года реализуем древесину, получаемую нашим подведомственным автономным учреждением "Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов" только через торги, только через Санкт-Петербургскую биржу. Если в 2019 году мы реализовали где-то в пределах 11 тыс. кубометров, то уже по итогам этого года реализация будет побольше: я думаю, к концу года где-то тыс. 26-27 [кубометров]", - сказал он.

Замминистра природных ресурсов Карелии подчеркнул, что сейчас древесина, которая заготавливается в республике государственными предприятиями, полностью реализуется через биржевые торги. Таким образом, регион уже досрочно выполнил поручение президента России Владимира Путина, которое он дал в ноябре 2020 года по итогам совещания о декриминализации лесного комплекса - сделать обязательной продажу древесины, заготовленной государственными и муниципальными учреждениями, только через биржи.

"В начале было сложно, потому что у биржи по республике не было анализа рынка цен, но мы все-таки этот вопрос решили", - добавил Шарлаев.

Как ранее сообщал ТАСС, изменения в законодательство должны предусматривать создание единой федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, в том числе в целях обеспечения прослеживаемости древесины от ее заготовки до производства продукции переработки древесины, а в случае их вывоза из Российской Федерации - до момента вывоза. Система будет призвана обеспечить ведение государственного лесного реестра в электронной форме уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Предполагается, что поправки не затронут деятельности по продаже древесины гражданам для собственных нужд.