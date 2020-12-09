Госдума приняла закон о регламентации закупок операторов по обращению с ТКО

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, распространяющий нормы закона о закупках отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ) на закупки, осуществляемые региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ инициирован правительством РФ.

Учитывая, что деятельность регионального оператора шире видов деятельности, обозначенных в законе "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", закон позволит распространить его положения на закупки, осуществляемые региональными операторами, говорится в пояснительной записке. Согласно вводимым законом изменениям, заказчиками, которые проводят закупки в соответствии с федеральным законом, станут организации, осуществляющие все регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе и региональные операторы.

Закон является составляющим элементом реформы такой сферы экономики, как рынок вывоза и утилизации ТКО, говорится в заключении комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Принятие закона будет дополнительно способствовать контролю со стороны государства за оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами и правовому регулированию данной сферы экономики, отмечается в тексте заключения.

Закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" устанавливает общие принципы и основные требования к закупкам госкорпораций, государственных и публично-правовых компаний, субъектов естественных монополий, организаций, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.