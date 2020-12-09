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Пандемия COVID-19

Меркель считает, что пандемия влияет на баланс сил в экономике

По мнению канцлера ФРГ, Берлин должен предпринять все, чтобы выйти на докризисный уровень экономики к 2022 году

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Пандемия может повлиять на баланс сил в мировой экономике, Германии нужно работать над тем, чтобы сохранить свои позиции в будущем. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

"Я уже несколько раз говорила, эта пандемия оказывает существенное влияние на соотношение сил в мире - в первую очередь в экономическом и, вероятно, в общественно-политическом плане", - сказала она, выступая на дебатах по бюджету на 2021 год.

По ее словам, общественность в ФРГ оказалась "в экстраординарной ситуации", и именно эта ситуация требует смелых фискальных решений от германского правительства. Меркель добавила, что ФРГ "должна предпринять все, чтобы выйти на докризисный уровень экономики к 2022 году, как и говорилось в прогнозе". "Я считаю, что бюджет (который вынесен на обсуждение - прим. ТАСС) является условием для этого", - сказала она.

Проект бюджета на 2021 год предусматривает рост госдолга Германии на €179,8 млрд. По итогам текущего года объем задолженности составит €218 млрд - самый крупный за всю историю ФРГ. До этого - с 2015 года - республика принимала бездефицитный бюджет и не брала никаких займов.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19
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