Россия может ввести запретительную экспортную пошлину в 30% на продукцию из подсолнечника

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия на этой неделе может ввести экспортную пошлину на продукцию из подсолнечника в размере 30% для стабилизации продовольственной инфляции, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в кулуарах форума "Сделано в России-2020".

"Проблема инфляции для нас сейчас является важной. Та инфляция, которая сейчас пошла, - она касается нескольких видов товаров. Что касается непродовольственных товаров, там есть небольшое ускорение, в основном оно связано с повышением курса. Что касается продуктов питания, то здесь есть несколько причин, - сказал Белоусов. - Одна из них связана с низким урожаем в этом году, это касается прежде всего посевов сахарной свеклы. Другая причина связана с тем, что на мировых рынках сложилась очень хорошая конъюнктура, и цены пошли вверх. И там, и там мы наметили конкретные меры, в частности, буквально сейчас, я думаю, завтра-послезавтра, ожидаем, что будет подписано постановление - будут вводиться экспортные пошлины на некоторые виды продукции из подсолнечника для того, чтобы защитить внутренний рынок. Там серьезная пошлина - 30%. Это создаст, с нашей точки зрения, достаточный ресурс для того, чтобы стабилизировать [ситуацию]".

По данным Минсельхоза, повышенный экспортный спрос и высокие цены на внешних рынках способствуют росту внутренних цен на семена подсолнечника, что приводит к увеличению стоимости подсолнечного масла.

Для стабилизации рынка Минсельхоз прорабатывает вопрос введения разрешительного порядка на экспорт семян подсолнечника. Кроме того, на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию было принято решение поддержать введение с 1 января 2021 года экспортной пошлины на подсолнечник и рапс в размере 30% (но не менее €165), что позволит стабилизировать ценовую ситуацию и поддержать предприятия переработки.