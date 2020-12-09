Белоусов считает, что ускорение непродовольственной инфляции в России быстро закончится

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ускорение непродовольственной инфляции в России быстро закончится, курс рубля стабилизировался и находится на приемлемом для бизнеса уровне, заявил журналистам первый зампред правительства Андрей Белоусов в кулуарах форума "Сделано в России".

"Есть небольшое ускорение [непродовольственной инфляции], в основном оно связано с повышением курса - идет перенос, это ожидаемая совершенно вещь, она сейчас быстро закончится. Потому что курс сейчас благодаря усилиям ЦБ стабилизировался на приемлемом уровне, и для экспортеров, и для нашего бизнеса. Он защищает сейчас внутренние рынки, этот уровень курса, но есть некоторый инфляционный перенос (ранее произошедшего ослабления рубля - прим. ТАСС). Здесь особого беспокойства нет", - сказал Белоусов.

По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре 2020 года в годовом выражении ускорилась до 4,42% после 3,99% в октябре. При этом в ноябре продовольственные товары подорожали на 1,34% по сравнению с октябрем, цены на непродовольственные выросли на 0,58%, стоимость услуг выросла на 0,5%.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало рост цен в РФ в декабре на 0,6-0,7% в месячном выражении, в целом в 2020 году инфляция составит 4,6-4,8%.

Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, подготовленному в сентябре, инфляция по итогам года ожидалась на уровне 3,8%.

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ составит 3,9-4,2% в 2020 году.