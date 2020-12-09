Госдума одобрила в I чтении усиление контроля за иностранными электронными кошельками

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает граждан отчитываться в ФНС о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам. Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вносит поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

В настоящее время все большее число банков, а также иных организаций финансового рынка, расположенных за пределами РФ, предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные платежи с помощью электронных средств платежа, в том числе так называемых электронных кошельков, не используя для этого банковский счет. В соответствии с нормами действующего валютного законодательства резиденты обязаны представлять налоговым органам отчеты об использовании счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами РФ. В отношении электронных средств платежа эта обязанность отсутствует, что снижает эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства и не способствует минимизации рисков в сферах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также информационной безопасности, считают авторы документа.

Законопроект устанавливает, что резиденты могут открывать счета у иностранных поставщиков платежных услуг и (или) использовать электронные средства платежа. Документом предусматривается также, что резиденты могут осуществлять операции с использованием электронных средств платежа для переводов денежных средств без открытия банковского счета, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг, за исключением приема электронных средств платежа для переводов денежных средств без открытия банковского счета на территории РФ для оплаты товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также операций с использованием электронных средств платежа для переводов денежных средств без открытия банковского счета, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности и (или) договорами займа.

Отчеты о движении средств

По действующему законодательству граждане обязаны ежегодно отчитываться о движении средств по зарубежным счетам в случае, если общая сумма зачисленных или списанных за год средств превышает 600 тыс. рублей. Исключение - если счет открыт в странах ЕАЭС или странах, с которыми у России существует автоматический обмен финансовой информацией.

Законопроект вводит такой же порядок для зарубежных электронных кошельков. При этом отчитываться граждане будут и тогда, когда переводы будут направляться в страны ЕАЭС или с которыми существует автоматический обмен такой информацией. Также вводится запрет на использование иностранных поставщиков платежных услуг для переводов без открытия банковского счета для оплаты товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности или договоров займа.

В случае принятия документ вступит в силу 1 июля 2021 года.