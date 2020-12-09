ФАС и Минэнерго могут до конца года представить приказ о повышении продаж топлива на бирже

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ могут до конца года представить совместный приказ о повышении нормативов продаж топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом в рамках пятого международного форума "Биржевой товарный рынок" сообщил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

"Резкий рост потребления нефтепродуктов позволил нам принять в том числе решение по наращиванию обязательных объемов реализации нефтепродуктов на биржевых торгах. Нам [ФАС и Минэнерго] необходимо в этом году уже представить наш проект приказа об увеличении обязательных минимальных объемов реализации нефтепродуктов", - сказал он.

Директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов в ходе форума заметил, что повышать норматив нужно очень аккуратно, так как в 2020 году спрос на бензин сильно упал и ситуация на рынке изменилась, и продавать большие объемы на бирже затруднительно.

Ханян также сообщил, что дальнейшая работа будет направлена на систематизацию правил участия в биржевых торгах компаний, не занимающих доминирующее положение на рынке, введение ответственности за соблюдение регулярности и равномерности поставок нефтепродуктов. Это позволит стабилизировать волатильность колебания цен и продаж топлива на рынке, считает представитель ФАС.

О нормативах продаж на бирже

Продажи бензина и дизельного топлива через биржевые торги регулируются совместным приказом Минэнерго и ФАС, в котором прописаны рекомендованные объемы продаж топлива через биржу. В конце апреля они издали совместный приказ о временном снижении нормативов продаж нефтепродуктов через биржевые торги на период низкого спроса. Так, временная мера сокращала норматив продаж для автомобильного бензина с 10% до 5%, а дизельного топлива - с 6% до 3%. С 1 июля ограничения перестали действовать.

ФАС и Минэнерго договорились для увеличения ликвидности биржевых торгов поднять минимальные нормативы продаж на бирже бензина до 11%, а дизельного топлива - до 7,5%. Проект документа проходит согласование.