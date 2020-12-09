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Bloomberg: Польша и Венгрия согласились разблокировать бюджет и фонд восстановления ЕС

Эту договоренность теперь необходимо представить лидерам остальных государств ЕС для утверждения на саммите в Брюсселе 10-11 декабря
© AP Photo/Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Польша и Венгрия достигли договоренности с председательствующей в Совете ЕС Германией о снятии своего вето на утверждение семилетнего бюджетного плана Евросоюза на 2021-2027 годы объемом в €1,07 трлн и Фонда восстановления ЕС на €750 млрд. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

Данная договоренность теперь должна быть представлена лидерам остальных государств ЕС для утверждения на саммите в Брюсселе 10-11 декабря.

К настоящему моменту соглашение достигнуто между Варшавой, Будапештом и Берлином, отмечает агентство. Суть соглашения пока не раскрывается. Польша и Венгрия выступают против создания системы распределения денег из бюджета ЕС с учетом выполнения странами сообщества принципа верховенства права, как его понимает Брюссель.

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