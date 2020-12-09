Спрос на аренду домов в Ленобласти к новогодним праздникам из-за ограничений вырос на 60%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Спрос на посуточную аренду загородных домов в Ленинградской области к новогодним праздникам вырос на 60% по сравнению с октябрем-ноябрем 2019 года. Один из основных факторов роста на рынке - введенные в Санкт-Петербурге противоэпидемиологические ограничения, сообщила ТАСС главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

"Как правило, поиском домов для празднования Нового года начинают интересоваться не накануне самого праздника, а в октябре-ноябре, чтобы выбрать самые интересные варианты. Относительно прошлого года активность потенциальных арендаторов в среднем выше прошлогодней на 60%. Наибольший прирост спроса фиксировался в конце ноября (+87%). <…> Из-за действующих в Санкт-Петербурге ограничений часть потенциальных арендаторов решила выбрать иные направления (в этом году все рекорды бьет спрос на жилье в Краснодарском крае на Новый год)", - пояснили в ЦИАН.

Желающим арендовать загородный дом в Ленинградской области в новогодние праздники в 2020 году в среднем придется заплатить 20-25 тыс. рублей в сутки. Как отметила эксперт ЦИАН, обычно коттеджи в новогодний период сдаются минимум на три ночи. Средняя арендная ставка по сравнению с прошлым годом выросла на 13%.

Одновременно в полтора раза увеличилось число рантье в Ленинградской области. Если в прошлом году для аренды через площадку ЦИАН были доступны 300 коттеджей, то в 2020 году на выбор представлено 470 домов. Рост предложения связан с повысившимся спросом, из-за которого многие владельцы недвижимости, планировавшие продажу домов, предпочли сдать их в аренду.

Специалисты "Авито Недвижимость" на прошлой неделе сообщили ТАСС, что в целом по стране интерес россиян к краткосрочной аренде загородного жилья во второй половине ноября - начале декабря вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными направлениями для аренды загородного жилья стали Татарстан, Башкортостан, Челябинская, Ленинградская, Кемеровская, Нижегородская, Самарская, Саратовская области, Крым и Карелия.