Новак заявил о положительном влиянии сделки ОПЕК+ на стоимость нефти

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Новое решение по сделке ОПЕК+ оказало положительное влияние на цену нефти и одновременно позволяет не допустить как перегрева рынка, так и перепроизводства. Об этом вице-премьер России Александр Новак заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"(Новое решение ОПЕК+ - прим. ТАСС) позволяет иметь стабильный рынок, цены [на нефть] стабилизировались в предсказуемом диапазоне. За период действия соглашения цена на нефть составляет в среднем от $40 до $45 за баррель, я напомню, что в апреле, в самом сложном месяце, средняя цена составила $26,6 за баррель. Сегодня на рынке мы уже в декабре видим $48-49 за баррель", - сказал он.

"Новый подход с ежемесячными встречами (министров стран - участниц сделки ОПЕК+ - прим. ТАСС) позволяет нам принимать более точные и взвешенные решения, чтобы учесть ситуацию на рынке и постепенно восстанавливать добычу, не допускать как перегрева рынка, так и перепроизводства", - добавил Новак.

По его словам, спрос на бензин сейчас значительно выше, чем в период кризиса, это дает повод для оптимизма.

Объем потребления топлива в авиаперевозках сейчас ниже летних уровней, но выше, чем весной, добавил Новак.