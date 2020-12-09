Госдума одобрила в I чтении продление выравнивания энерготарифов в ДФО

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий продление механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2028 года и поэтапное доведение тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня для некоторых категорий потребителей. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предлагается продлить до 1 января 2028 года период регулирования надбавок к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), в целях достижения на территориях Дальневосточного федерального округа (ДФО) планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность). Сейчас эта норма действует до 1 января 2021 года.

Также предлагается частично компенсировать стоимость мощности, поставленной с использованием генерирующих объектов тепловых электростанций, модернизированных, реконструированных и (или) построенных на территориях неценовых зон оптового рынка. Уточняется ряд полномочий правительства РФ, кроме того, кабмин наделяется новыми полномочиями: устанавливать критерии потребителей электрической энергии (мощности), в отношении которых на территориях ДФО осуществляется доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен электроэнергию, а также распределять между федеральными органами исполнительной власти полномочия в области госрегулирования и контроля в электроэнергетике.

Устанавливается поэтапное доведение тарифов на электрическую энергию до экономически обоснованного уровня в отношении следующих групп потребителей: в течение пяти лет в отношении потребителей, финансирование деятельности которых осуществляется за бюджетный счет, а также организаций жилищно-коммунального хозяйства; в течение трех лет в отношении потребителей, осуществляющих деятельность в области ТЭК и драгоценных камней и металлов.

Согласно документу, правилами оптового рынка могут предусматриваться случаи и порядок определения генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащих строительству на территориях неценовых зон оптового рынка, по результатам отбора на конкурентной основе.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки на Дальний Восток поручил Минэнерго представить для рассмотрения на заседании правительства изменения в закон об электроэнергетике, предусматривающие поэтапное доведение тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня: в течение трех лет - для предприятий ТЭК, а также занятых в добыче драгоценных камней и металлов; в течение пяти лет - для предприятий, финансирование деятельности которых осуществляется за счет бюджетов разных уровней, а также организаций ЖКХ.