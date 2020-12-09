Путин заявил, что работа в ОПЕК+ является важнейшим направлением для России

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал работу в ОПЕК+ важнейшим направлением для страны.

"Для нас это направление является важнейшим, нам небезразлично, как будет складываться ситуация с ценообразованием на мировых рынках", - сказал глава государства в среду на совещании с членами правительства. "От этого и у нас многое зависит", - добавил Путин.

Президент поручил вице-премьеру Александру Новаку доложить о том, "как прошла работа с партнерами в рамках ОПЕК+", "чтобы коллеги могли сориентироваться в том, какие перспективы в этой важнейшей отрасли в ближайшее время прорисовываются".

На встрече 3 декабря министры стран альянса договорились постепенно наращивать добычу нефти с 1 января 2021 года. Механизм предполагает рост предложения не более чем на 500 тыс. б/с в месяц. Всего страны ОПЕК+ намерены восстановить добычу нефти на 2 млн б/с. Также достигнута договоренность проводить заседания ежемесячно.