В России затраты энергокомпаний на подготовку к зиме составили 300 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Подготовка объектов энергетики в РФ к зиме проведена в штатном режиме, затраты компаний на подготовку составили 300 млрд руб., сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Подготовка объектов энергетики к отопительному сезону была проведена в штатном режиме. Затраты компаний на подготовку к зиме составили 300 млрд руб. План ремонта выполнен в полном объеме. Запасы топлива на объектах энергетики обеспечены компаниями с превышением установленных нормативов", - сказал он.

Шульгинов отметил, что по результатам проведенной работы совместно с Минстроем и Ростехнадзором 96% объектов энергетики подтвердили свою готовность к работе в отопительный период в полном объеме, получили паспорта готовности, северный завоз также был сформирован.

"Остальные объекты, которые не выполнили условия готовности, сформировали план мероприятий. Реализация этого плана и оценка эффективности находится на контроле Минэнерго", - сказал Шульгинов.

С начала осенне-зимнего периода, с 1 октября, произошло более 1 тыс. аварийных отключений. Наибольшее влияние на потребителей оказывают аварии, связанные с воздействием неблагоприятных погодных условий. За этот период произошло восемь таких событий с массовыми отключениями, среди них массовые нарушения энергоснабжения вызваны прохождением ледяного дождя в период с 19 по 22 ноября на территории Приморского края, уточнил глава Минэнерго.