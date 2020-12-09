Минпромторг оценил объем господдержки химпрома в 22 млрд рублей за пять лет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Объем государственной поддержки предприятий химической промышленности РФ за пять лет составил 22 млрд руб., при этом вложения самих компаний достигли 3 трлн руб. Об этом сообщил директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Александр Орлов.

"За пять лет в химпром мер господдержки было оказано на порядка 22 млрд руб. При этом вложения компаний оцениваются в порядка 3 трлн руб.", - сказал он на форуме "Химпром в деталях". Орлов отметил, что было реализовано около 70 проектов в области нефтехимии.

"Химпром является базовой отраслью обрабатывающей промышленности России, занимая в ее доле более 10%. Российский химический комплекс не стоит на месте, в нем постоянно происходят масштабные структурные изменения, направленные на модернизацию, перевооружение производства, на внедрение цифровых и наилучших доступных технологий, реализуется программа социальной поддержки в регионах присутствия", - отметил замглавы Минпромторга Михаил Иванов, открывая форум.

В свою очередь, старший вице-президент ПАО "Сбербанк" Владимир Ситнов сообщил, что банк вложил более 700 млрд руб. в отрасль химии и нефтехимии. По словам управляющего директора группы по работе с ключевыми клиентами ВЭБа Татьяны Тарасовой, средний размер сделок по финансированию инвестпроектов в этой отрасли составляет от $1 млрд. Она также сообщила, что ВЭБ разрабатывает методологию экологических стандартов, необходимых для "зеленого финансирования" сделок.

О форуме

Форум "Химпром в деталях" Минпромторга РФ проходит впервые. В форуме приняли участие в офлайн и онлайн формате около 200 человек. Участники приезжали и подключались из ведущих химических регионов страны: Нижегородской, Волгоградской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Новосибирской, Ярославской, Ленинградской областей, Татарстана, Башкирии, а также из Казахстана и других стран СНГ.