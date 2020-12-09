Следующая встреча ОПЕК+ состоится 4 января

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Следующая министерская встреча ОПЕК+ пройдет 4 января 2021 года, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Мы договорились, что мы следующую встречу проведем 4 января для того, чтобы определится с тем, какие действия совместно принять, начиная с февраля", - сказал Новак.

Ранее министры ОПЕК+ договорились проводить заседания альянса ежемесячно, чтобы подтверждать план по наращиваю добычи нефти на следующий месяц в объеме 500 тыс. баррелей в сутки.

На встрече 3 декабря министры стан альянса договорились постепенно увеличивать добычу нефти с 1 января 2021 года. Механизм предполагает рост предложения не более чем на 500 тыс. баррелей в сутки в месяц. Всего страны альянса намерены восстановить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.