Глава Минсельхоза назвал ситуацию на продовольственном рынке России стабильной

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ситуация на продовольственном рынке России стабильная, дефицита продуктов не наблюдается. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Хочу отметить, что в целом ситуация на продовольственном рынке стабильная. Дефицита продуктов мы не наблюдаем", - сказал министр.

Как и все сферы экономики, указал Патрушев, в этом году отрасль АПК столкнулась с определенными вызовами. Вместе с тем, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, аграрии без сбоев провели посевную, без сбоев обеспечив страну новым урожаем, подчеркнул министр.

"Несмотря на объективные сложности, АПК в 2020 году демонстрирует следующие показатели: индекс производства сельхозпродукции за 10 месяцев составил 101,8%, индекс пищевых продуктов, то есть продукции с более высокой добавленной стоимостью, - 104,3%", - сказал он.

Кроме того, в сельском хозяйстве наблюдается тенденция небольшого роста заработной платы. По итогам 9 месяцев 2020 г. она достигла 30,1 тыс. руб. - это более чем на 2 тыс. превышает показатель прошлого года, добавил министр.

Экспорт продукции АПК

Экспорт продукции АПК из России по итогам 2020 года превысит $28 млрд, сообщил Патрушев.

"План составляет $25 млрд. На сегодняшний день он уже превышен - показатель экспорта достиг $26,5 млрд. По итогам года рассчитываем перешагнуть отметку в $28 млрд", - сказал министр.

Он отметил, что несмотря ни на что, Россия продолжает поставлять продукцию на новые рынки. Сейчас порядка 900 наименований российской продукции поставляются в 157 стран, добавил Патрушев.

Экспорт продукции АПК из России в 2019 году достиг $25,6 млрд. Согласно федеральному проекту "Экспорт продукции АПК", этот показатель должен был составить $28 млрд в 2021 году.

Господдержка АПК

Господдержка агропромышленного комплекса по итогам 2020 года составит 308,5 млрд рублей, средства доведены до аграриев на 90%, заявил Патрушев.

"В целом на развитие АПК и сельских территорий в текущем году предусмотрено 308,5 млрд рублей. Средства, которые предусмотрены, на сегодняшний день доведены аграриям на 90%", - сказал он.

По мнению министра, позитивной динамике в АПК способствует комплекс мер поддержки - как действующих, так и новых, принятых в связи с распространением коронавируса. Так, с 2020 года были объединены ключевые механизмы господдержки в компенсирующую и стимулирующую субсидии. "При таком подходе за основу берутся индивидуальные точки роста каждого субъекта, и это дает возможность увеличивать объемы производства по приоритетным сферам АПК конкретного региона", - пояснил Патрушев.

По словам главы Минсельхоза, по истечении первого года работы в новом формате руководство субъектов и сельхозпроизводители положительно оценивают такую трансформацию.

Он также отметил, что льготное кредитование по-прежнему является самым востребованным механизмом. По плану в 2020 году будет выдано свыше 480 млрд руб. "коротких" и более 100 млрд руб. инвестиционных кредитов. "Это существенно превысит показатели прошлого года", - подчеркнул Патрушев.

Урожай

Урожай зерновых в России в 2020 году составит 131 млн тонн, сообщил Патрушев.

"В чистом весе превысим показатель в 131 млн тонн. Можно с уверенностью говорить, что в 2020 году наши аграрии обеспечили один из самых значительных урожаев в новейшей истории", - сказал он.

Урожай овощей, отметил Патрушев, превысит 14 млн тонн. "При этом в зимних теплицах ожидаем абсолютный рекорд - 1,3 млн тонн", - отметил он.

Производство скота и птицы, по оценке Минсельхоза, составит 15,6 млн тонн (почти на полмиллиона тонн больше, чем в 2019 году). "Прирост по молоку ожидается на уровне 770 тыс. тонн. По итогам года производство превысит 32 млн тонн", - считает он.

Сбор плодов и ягод составит 3,2 млн тонн, картофеля - 21,5 млн тонн (на 2,5% меньше, чем годом ранее), сбор сахарной свеклы - 33,5 млн тонн.

"Сбор сахарной свеклы прогнозируем на уровне 33,5 млн тонн. Снижение по сравнению с прошлым годом связано с неблагоприятными погодными условиями, а также с корректировкой посевной площади после рекордных урожаев 2018-2019 годов. Хочу отметить, что объем производства сахара полностью закрывает потребности российского рынка", - пояснил Патрушев.

Урожай масличных ожидается на уровне 20,5 млн тонн. "Впервые собрали 2,5 млн тонн рапса", - отметил он.

Индекс производства сельхозпродукции за 10 месяцев 2020 года составил 101,8%.