На Ямале открылось движение по трассе Салехард-Надым

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сквозной проезд автотранспорта по трассе Салехард-Надым открылся в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Проезд предоставит новые возможности для экономического развития западной части региона, заявил на открытии дороги губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Дорога Салехард-Надым длиной 344 км пройдет по болотистой местности и соединит крупные города. Ранее в холодное время года действовал зимник (максимум 131 день в году), в межсезонье и летом наземного сообщения не было вообще. Открытие всесезонного проезда по дороге Салехард-Надым в 2020 году - одно из событий, анонсированных губернатором Дмитрием Артюховым в ходе ежегодного доклада.

"Жители запада нашего региона очень долго этого ждали. Конечно, мы за эти годы приноровились, и зимники строили. Хотя мы все прекрасно помним, какими непростыми они стали за последние годы. Действительно, стало теплее, и вместо привычного декабря, когда уже можно было на всех видах машин ездить по зимнику, в прошлом году, помните, официальное открытие было в январе, - очень неудобно, новогодние праздники, люди планировали другое", - сказал он.

Глава региона подчеркнул, что долгожданная для ямальцев дорога имеет выраженный экономический эффект. "Это совсем другие возможности для бизнеса. Жители запада нашего региона уже чувствуют, как меняется ситуация, приходят новые сетевые компании. Я надеюсь, что за этим последует повышение качества предлагаемой продукции", - добавил Артюхов.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального правительства, проехать по дороге можно на любом автомобиле, в том числе легковом, неполноприводном. При этом время в пути сократится в три раза, если раньше дорога из Надыма в Салехард занимала до 15 часов по зимнику, то теперь преодолеть это расстояние можно за 4-5 часов.

Новые возможности для бизнеса

Отсутствие дороги, связывающей запад и восток региона, создавало препятствия для прихода в окружную столицу и ближайшие населенные пункты крупных торговых сетей. Сейчас они обеспечат качество, ассортимент и адекватные цены на товары первой необходимости, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Еще до официального открытия проезда намерение зайти в Салехард высказала "Пятерочка". Планируется, что магазины откроются до Нового года.

Для предприятия "Ныда-Ресурс", располагающегося в Надымском районе региона и занимающегося изготовлением полуфабрикатов из оленины, рыбы и дикоросов, новая дорога позволит увеличить рынки поставщиков и сбыта. По словам его руководителя Жанны Гусак, предприятие рассчитывает направлять свою продукцию в Салехард.

Начало пути

Разработка проекта дороги велась с 2005 года, а сама стройка стартовала в 2011 году. Дорога - один из сложнейших проектов с технической точки зрения: на 344 километрах сооружено 53 моста и 46 оленьих перегона, рассказали в правительстве. Для того, чтобы на болотистой местности построить надежную трассу, потребовалось более миллиона самосвалов грунта для отсыпки и асфальтобетонной смеси, уложено 4 миллиона квадратных метров щебня.

В 2010 году компания "Уренгойдорстрой" выиграла тендер на строительство трассы Надым-Салехард. В феврале того же года начальник участка Миша Севанович вместе с геодезистом и заказчиками отправились глубоко тундру, чтобы найти ось дороги. Это условная линия, проходящая посредине будущей проезжей части.

"И вот мы их нашли. 7 февраля выехала колонна из Нового Уренгоя в сторону Надыма. Мы трое суток вместе с тяжелой техникой, вместе с вагончиками вышли на 52 км, где должен был стоять наш поселок. Мы приехали в ночь, шагами замерили, а там снега было больше метра. Люди перекусили и спать, а утром проснулись - с замерами ошиблись на 17 метров, заново переделывали", - рассказал Севанович.

По его словам, февраль 2011 года тоже выдался холодным. Тогда были морозы до минус 45 градусов, но работать приходилось ежедневно.

Взять паузу

На данный момент строительство трассы Салехард-Надым продолжается, так как 183 километра дороги пока остаются в щебне. Как пояснили в пресс-службе правительства, это необходимо для продолжения изысканий во избежание неэффективных вложений. Трасса должна "устояться", в это время дорожники и ученые подберут наиболее эффективный способ укладки твердого покрытия.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов добавил, что в регионе наблюдается изменение климата, что приводит к подвижке мерзлоты. "Дорога должна год-два отстояться в щебне. Это позволит уже на этом этапе выявить особенности рельефа и провести дополнительные мероприятия перед тем, как покрывать ее асфальтом. Мы обязательно сделаем всю дорогу в твердом покрытии - это понятная задача, но специалисты советуют год-два сделать паузу, поставить на жесткий мониторинг, определить слабые места, усилить их", - сказал Артюхов.

Ямало-Ненецкий автономный был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до 8 месяцев, продолжается более 100 дней (в арктической и субарктической зонах не более 68 дней).