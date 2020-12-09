МЭР разработало меры по увеличению инвестиций в Россию на 13 трлн рублей к 2030 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ подготовило комплекс новых мер по росту инвестиций в основной капитал в России на 12,6 трлн рублей к 2030 году, или на не менее 70% по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в письме первого замминистра экономического развития Андрея Иванова в адрес президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина (копия письма имеется в распоряжении ТАСС).

В пресс-службе министерства подтвердили подлинность документа и отметили, что это письмо обобщает предложения бизнес-объединений и экспертов, которые будут обсуждаться в дальнейшем с заинтересованными ведомствами.

В письме отмечается, что по итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 19,3 трлн рублей, в 2020 году этот показатель ожидается в объеме 19,1 трлн рублей в текущих ценах. Для достижения показателя национальной цели - обеспечить реальный рост инвестиций в основной капитал на не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года - потребуется увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 12,6 трлн рублей.

"Достижение целевого объема инвестиций в основной капитал требует не только активизации действующих инструментов поддержки инвестиционной деятельности, но и формирования комплекса новых мер по привлечению частного капитала при реализации новых инвестиционных проектов на территории РФ", - говорится в письме.

27 октября и 3 ноября на совещаниях под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова Минэкономразвития предложило меры для обеспечения роста инвестиций в основной капитал (их поддержали РСПП и "Деловая Россия"), отмечается в документе. В частности, это расширение перечня доступных инструментов привлечения долгосрочного проектного финансирования, развитие инфраструктуры стимулирования инвестиционной деятельности, формирование новых и развитие действующих мер поддержки инвестиционной деятельности, создание и обеспечение функционирования организационных механизмов поддержки инвестиционного развития.

Расширение практики СЗПК

Большой комплекс мер касается расширения практики использования соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Отмечается, что стабильность условий и прогнозируемость бизнес-модели инвестиционного проекта являются одним из ключевых условий его реализации, для участников СЗПК законодательством уже предусмотрено предоставление "стабилизационной оговорки" в отношении отдельных видов регулирования.

При этом предлагается дополнительно рассмотреть возможность стабилизации ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уровне 2020 года на весь срок СЗПК в отношении отдельных твердых полезных ископаемых для проектов, реализуемых на новых месторождениях и на действующих месторождениях, где степень выработанности превышает 1%, а также для компаний, реализующих СЗПК-проект, который одновременно является предметом специального инвестиционного контракта, заключенного до 31 декабря 2020 года. Также предлагается стабилизация условий налогообложения по обратным акцизам на этан, сжиженный углеводородный газ и нафту.

Кроме того, в числе предложений - внедрение разновидности СЗПК для стимулирования реализации проектов в приоритетных направлениях экспорта, инфраструктуры, цифровой экономики и технологического развития и возможность предусмотреть для них расширение перечня возмещаемых за счет налогов затрат.

"Дополнительно в целях сохранения инвестиционных программ компаний, инвестирующих в СЗПК-проекты в сфере нефтегазохимии, планируется предусмотреть налоговый вычет по НДПИ на углеводороды, в объеме не более 50% капиталовложений фактически осуществленных материнской компанией, предусмотрев следующие особенности", - отмечается в документе.

Регрессивная шкала налогообложения дивидендов для физических лиц

По предложениям предпринимательского сообщества предлагается рассмотреть введение регрессивной шкалы налогообложения дивидендов для физических лиц, инвестирующих средства в акции на длительный срок (например, более трех лет - по ставке 8%, более пяти лет - по ставке 3%, свыше семи лет - по ставке 0%; для вложений от 100 млн рублей в акции могут быть предусмотрены иные условия). Также предлагается рассмотреть вопрос дифференциации налогообложения в зависимости от разных сценариев использования прибыли компании и освобождения от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) либо налога на прибыль по купонному доходу инвесторов, которые приобретают облигации для финансирования проекта в рамках концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве или СЗПК.

Также Минэкономразвития считает, что в целях недопущения формирования необеспеченных обязательств публично-правовых образований источником финансирования таких мер поддержки должны стать главным образом налоги от реализации инвестиционного проекта. В частности, предлагается обеспечить формирование бюджетов развития в регионах-лидерах для финансирования объектов инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов, за счет налогов, поступающих в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность отмены законодательных ограничений для размещения привилегированных акций в объеме более 25% от уставного капитала непубличного акционерного общества и отмены данных ограничений для создаваемых публичных обществ.

Применение цифровых финансовых активов

Среди предлагаемых инициатив значится стимулирование применения цифровых финансовых активов (ЦФА) - в частности, предоставление возможности выпуска паев паевого инвестиционного фонда в форме ЦФА, а также права негосударственным пенсионным фондам осуществлять инвестиции в ЦФА. Кроме того, предлагается предусмотреть возможность выпуска ЦФА, содержащих денежные требования, размер которых привязан к цене базового актива, или привязанного к показателям деятельности эмитента.

В числе предложений также есть снятие ограничения в 1 млрд рублей на объем инвестиций, который в течение одного года можно привлекать через инвестиционную (краудфандинговую) платформу, в том числе с использованием цифровых финансовых активов, на реализацию проектов в рамках концессионных соглашений и СЗПК.

"Зеленые инвестиции"

Также предлагается совершенствовать инструмент "зеленых облигаций" и создать условия для его применения. В частности, предложено утвердить национальный стандарт и критерии отбора проектов, предоставить налоговые льготы для держателей "зеленых облигаций", упростить процесс включения "зеленых облигаций" в ломбардный список Банка России, установить специальный коэффициент риска при расчете нормативов достаточности капитала, а также упростить процедуру выпуска "зеленых облигаций" и возмещения части купона, установить отдельный лимит на инвестирование средств негосударственных пенсионных фондов в "зеленые проекты".

Кроме того, министерство предлагает совершенствование инструмента "бессрочных облигаций" (расширение перечня потенциальных инвесторов и эмитентов "бессрочных облигаций", установление возможности включения "бессрочных облигаций" в ломбардный список Банка России при наличии государственной поддержки эмитентов, предоставление права негосударственным пенсионным фондам осуществлять инвестиции в "бессрочные облигации").