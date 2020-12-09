Путин поручил подготовить предложения для быстрого реагирования энергокомпаний на аварии

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения о решении проблем с реагированием небольших региональных энергетических компаний на аварии.

"Я согласен с Николаем Григорьевичем Шульгиновым по поводу уязвимости небольших региональных сетевых компаний, [которым] не хватает ресурсов для того, чтобы оперативно и в нужном объеме отреагировать на происходящие природные явления", - сказал глава государства в среду на совещании с членами правительства.

"Надо сформулировать предложения, люди же не должны от этого страдать, экономика не должна страдать, - распорядился глава государства. - Подумайте, пожалуйста, и эти предложения сделайте".

Путин уточнил, что поручение адресовано в первую очередь вице-премьеру РФ Александру Новаку, который курирует весь топливно-энергетический комплекс, а также руководству правительства.