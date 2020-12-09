{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин поручил подготовить предложения для быстрого реагирования энергокомпаний на аварии

Экономика не должна страдать, подчеркнул президент
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения о решении проблем с реагированием небольших региональных энергетических компаний на аварии.

"Я согласен с Николаем Григорьевичем Шульгиновым по поводу уязвимости небольших региональных сетевых компаний, [которым] не хватает ресурсов для того, чтобы оперативно и в нужном объеме отреагировать на происходящие природные явления", - сказал глава государства в среду на совещании с членами правительства.

"Надо сформулировать предложения, люди же не должны от этого страдать, экономика не должна страдать, - распорядился глава государства. - Подумайте, пожалуйста, и эти предложения сделайте".

Путин уточнил, что поручение адресовано в первую очередь вице-премьеру РФ Александру Новаку, который курирует весь топливно-энергетический комплекс, а также руководству правительства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияШульгинов, Николай Григорьевич
Мантуров: Россия будет использовать для создания крыла МС-21 лишь отечественные материалы
Самолет может быть сертифицирован до конца 2021 года
Читать полностью