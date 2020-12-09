В Думу внесли законопроект о снижении ограничений на бизнес для лиц из черного списка ФНС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Руководитель экспертного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости Госдумы Рифат Шайхутдинов внес в Госдуму законопроект о сокращении срока ограничения на ведение предпринимательской деятельности с трех лет до одного года для тех учредителей, чьи компании ранее были исключены из ЕГРЮЛ с безнадежными к взысканию долгами. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Законопроект направлен на "совершенствование функционирования установленного Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" механизма обжалования учредителями (участниками) юридического лица либо лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица принятых регистрирующим органом решений об отказе в государственной регистрации", говорится в пояснительной записке.

С предложением сократить срок ограничения к депутату обратилось Московское региональное отделение бизнес-объединения "Деловая Россия". В организации обратили внимание, что предприниматели, оказавшиеся в черном списке ФНС, в течение трех лет не имеют права ни регистрировать на себя новое общество, ни занимать должность директора. Эта норма законодательства распространяется на физических и юридических лиц.

В бизнес-объединении отметили, что предприниматели, чьи компании были исключены из ЕГРЮЛ с долгами, безнадежными к взысканию, получают отказ при регистрации нового юрлица. В организации посчитали, что им "нужно давать второй шанс", а также ввести возможность оплачивать имеющуюся задолженность.

Предложения "Деловой России", как следует из пояснительной записки, были учтены: "предлагается сократить срок ограничения на ведение предпринимательской деятельности учредителей/участников и руководителей юридических лиц, предусмотренный в пп. "ф" п. 1 ст. 23 Закона о госрегистрации, с трех лет до одного года с введением возможности оплаты имеющейся задолженности". В документе указывается, что таким образом "бюджет государства будет пополнен на сумму уплаченных долгов, ранее бывших безнадежными к взысканию, а добросовестные предприниматели смогут осуществлять свою деятельность в законном русле".