Госдума отложила обязательную предустановку российского ПО на гаджеты до 1 апреля

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, откладывающий на три месяца срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Закон о предустановке российского софта на смартфоны. Что изменится для потребителей?

Действующее законодательство запрещает продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО с 1 января следующего года.

Законопроектом также разрешается предустановка на такие товары ПО, произведенного в других странах ЕАЭС - Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. При этом порядок ведения перечня соответствующих программ должен определяться кабмином РФ.

Ранее Минцифры РФ сформировало перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства. Среди них приложения Mail.ru Group и "Яндекса", "Госуслуги" и платежная система "Мир".

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан президентом в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля текущего года. В марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года.