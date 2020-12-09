Белоусов заявил, что кабмин весной внесет в Госдуму два законопроекта о больших данных

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ планирует в весеннюю сессию 2021 года внести в Госдуму два законопроекта о больших данных. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В соответствии с Вашими Владимир Владимирович поручениями по итогам международной конференции AI-journey правительство обеспечит внесение в весеннюю сессию следующего года проект двух федеральных законов, они сейчас находятся в стадии разработки. "Об экспериментальных правовых режимах в отдельных отраслях" и "Об обороте данных, включая государственные данные, в целях разработки и внедрения технологий искусственных интеллектов", - сообщил Белоусов.

Он отметил, что в текущем году уже приняты основополагающие законы в сфере стимулирования развития проектов искусственного интеллекта - "Об особенностях венчурного инвестирования с использованием бюджетных средств", "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций" и "Об эксперименте в сфере искусственного интеллекта в городе Москва".

Высокие технологии

Правительство совместно с компаниями-партнерами планирует потратить на реализацию дорожных карт в сфере высоких технологий около 1 трлн рублей до 2024 года, заявил Белоусов.

"Утверждены и реализуются 10 дорожных карт либо иных планов мероприятий по девяти направлениям. В компаниях - технологических партнерах созданы специализированные центры компетенций. На реализацию утвержденныхъ дорожных карт в 2020-2024 годах сумарно предусмотрено 477 млрд рублей бюджетного финансирования, примерно столько же предусмотрели компании-лидеры собственного и привлеченного финансирования - порядка 452 млрд рублей. То есть суммарно это почти 1 трлн рублей", - сказал Белоусов, отметив, что это без учета привлечения других частных средств.

100 проектов по искусственному интеллекту

Правительство может поддержать не менее 100 проектов по искусственному интеллекту к лету 2021 года, заявил Белоусов.

"В целом до лета следующего года планируем отобрать в режиме акселерации не менее 100 проектов по искусственному интеллекту", - отметил Белоусов, говоря о планах по поддержке проектов по искусственному интеллекту.

Правительство весной внесет в Госдуму два законопроекта о больших данных.