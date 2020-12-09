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Audi отзывает в России почти 900 автомобилей

Причиной отзыва является то, что в неблагоприятной ситуации может деформироваться и отсоединиться уплотнитель водоотводящего короба

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Фольксваген Груп Рус" - официальный представитель Audi в России - отзывает 874 автомобиля моделей A8, S8, S8 plus. Речь идет о транспортных средствах, реализованных в 2012-2017 годах, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва является то, что в неблагоприятной ситуации может деформироваться и отсоединиться уплотнитель водоотводящего короба. Отсоединившийся уплотнитель водоотводящего короба в результате вибрации при движении может соприкасаться с горячими деталями в моторном отсеке. Это может привести к подгоранию уплотнителя водоотводящего короба, а также, вероятно, соседних деталей", - отметили в ведомстве.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет установлена фиксирующая пластина, которая предотвращает отсоединение уплотнителя водоотводящего короба.

Работы будут проводиться бесплатно для владельцев авто, указали в Росстандарте.

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