Долги россиян за электроэнергию выросли на 12,5 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Объем задолженности населения России за электроэнергию за январь - октябрь 2020 года увеличился на 12,5 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года прирост составил 5,5 млрд рублей, следует из материалов к видеообращению члена правления - первого зампредседателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, специализируется на оказании комплексных услуг по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, "СО ЕЭС" и "ФСК ЕЭС") Дмитрия Чернова, которое опубликовано на сайте ЦФР.

Уровень расчетов населения за отчетный период снизился до 96,5% с 98,2% годом ранее.

При этом в остальных категориях потребителей электроэнергии собираемость платежей выросла. Так, промышленные потребители, бюджетные потребители и сельхозтоваропроизводители в январе - октябре 2020 года улучшили расчеты на розничном рынке электроэнергии до 99% по каждой из групп. Непромышленные потребители сохранили расчеты на уровне 97,5%.

Общая задолженность на розничном рынке на 31 октября 2020 года составила 313,6 млрд рублей. Основная ее часть - 167,4 млрд рублей - пришлась на непромышленных потребителей, а еще 67,1 млрд рублей - на население.